Voz en tus aplicaciones Ruby on Rails

Instalar las librerías de tts y de generación de mp3:



sudo apt-get install festival lame



Instalar el plugin festivalttsOnRails para Ruby on Rails:



script/plugin install \

svn://rubyforge.org/var/svn/festivaltts4r/plugins/festivaltts_on_rails



Utilizar el método text_to_flash_player(text) en tus vistas:



<%= text_to_flash_player "Talk me!" %>



Instalar la gem festivaltts4r:



sudo gem install festivaltts4r



Incluir las gems necesarias y llamar al método to_speech con que se define en la clase String:



require "rubygems"

require "festivaltts4r"



"I'm talking".to_speech



Acabo de publicar la primera versión utilizable de festivaltts4r junto con su plugin para Ruby on Rails festivalttsOnRails. Con esta librería y este plugin podrás hacer que tus aplicaciones Ruby y Ruby on Rails hablen!El plugin para rails en ubuntu es muy sencillo de utilizar:Actualmente el plugin solo está disponible en la versión con voz inglesa, pero como prueba de concepto ya puede servir. En función del interés por el plugin y de la ayuda de la comunidad puedo ir mejorándolo.He comprobado que funciona en Ubuntu linux, si puedes probarlo en otras plataformas te agradecería que me comentases como funciona ;)También puedes utilizar la librería festivaltts4r para realizar aplicaciones de voz con Ruby en modo local. Al igual que el plugin, es muy fácil de instalar y usar:Este proyecto se ha realizado utilizando las librerías Festival TTS El reproductor de mp3 en flash que reproduce la voz en el plugin para rails esta realizado por dew con la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike License France Más información en la página oficial del proyecto: festivaltts4r.rubyforge.org

