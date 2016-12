Palabras reservadas de MySQL como nombre de modelo



CREATE TABLE model_name_pluralized (`id` int(11) DEFAULT NULL auto_increment PRIMARY KEY,

`created_on` date DEFAULT NULL, `name` varchar(255) DEFAULT NULL) ENGINE=InnoDB





Mysql::Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your

MySQL server version for the right syntax to use near 'databases (`id` int(11) DEFAULT NULL

auto_increment PRIMARY KEY, `created_on` da' at line 1: CREATE TABLE databases (`id` int(11)

DEFAULT NULL auto_increment PRIMARY KEY, `created_on` date DEFAULT NULL, `name` varchar(255)

DEFAULT NULL) ENGINE=InnoDB



Al generar un modelo con una migration en ruby on rails creamos una tabla en la base de datos. El nombre de esta tabla será igual a la forma pluralizada del nombre del modelo. En MySQL esta migration generará una sentencia sql de la forma:Como puedes ver, los nombres de las columnas están entre comillas pero el nombre de la tabla no. Si utilizas como nombre de modelo la forma en singular de una palabra reservada de MySQL, la migration generará una sentencia sql que dará un error como:La semana pasada leí unas transparencias de Josh Susser Laying Tracks ) que me animaron a escribir un parche para este problema.Antes de escribir nada miré si podía encontrar algo relacionado. Encontre algún ticket similar en el trac de Rails El ticket más interesante de estos es el #4905, donde se corrigen todas las sentencias MySQL que pueden generar ese error. No se porque pero este parche no está incluido en el código de rails a pesar de ser del 25 de mayo de 2006. El tickert #7850 está cerrado al considerarse duplicado respecto el #4905. Y la história del ticket #3631 acaba con la frase "no usar palabras reservadas", lo cual en mi opinión no es la mejor solución.En resumen, el problema existe (no se pueden crear modelos con nombres como "database", "exist", etc ...) y el parche también existe (#4905). Entoces,que se debe hacer ahora para arreglar este problema?

Etiquetas: rails, ruby, RubyOnRails