Congreso NAACL HLT 2007

La semana pasada estuve en el congreso NAACL HLT (North American Association for Computational Linguistics Human Languages Technologies) en Rochester (New York). Allí presentamos un artículo sobre adquisición automática de información léxica ("Automatic Acquisition of Grammatical Types for Nouns", BEL, N.; ESPEJA, S.; MARIMON, M. PDF ).El congreso fue muy interesante, destacaría que hay muchísimo trabajo por hacer en el área de la lingüística computacional. Google, que está muy metido en estos temas, presentó sus resultados de traducción automática. Parece que son los mejores utilizando métodos estadísticos para traducir del chino al inglés. De todas maneras sólo tienen un 40% de acierto utilizando TeraBytes de datos! Lo que permite intuir la complejidad de la tarea.Esta semana en Estados Unidos también me ha permitido hacer un poco de turismo y comprobar que efectivamente, Estados Unidos es como en las películas. Es muy gracioso ir viendo como todo lo que aparece en las películas lo encuentras por la calle.A continuación os muestro algunas fotos del viaje.Nueva York:Rochester:American way of life:Cataratas del niagara:

