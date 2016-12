Logs del servidor con capistrano

cap log

config/deploy.rb

# logs

desc "Devuelve las últimas líneas del archivo de log. Uso: cap log [-s lines=200] [-s rails_env=production]"

task :log do

lines = configuration.variables[:lines] || 200

rails_env = configuration.variables[:rails_env] || 'production'

run "tail -n #{lines} #{current_path}/log/#{rails_env}.log" do |ch, stream, out|

puts out

end

end

cap log

cap log -s lines=1000

cap log -s lines=1000 rails_env=development



Acabo de probar esta "receta" para capistrano publicada por DrNic . La encuentro muy útil, permite ver los logs del servidor ruby on rails mediante el comandoCódigo a insertar enUna vez insertado este código podemos utilizarlo así:Más información:

