Instalar Ubuntu 7.04 Feisty Fawn

sudo apt-get install python2.4-minimal python2.4

wget http://www.getautomatix.com/apt/dists/feisty/main/binary-i386/automatix2_1.1-4.3-7.04feisty_i386.deb

sudo dpkg -i automatix2_1.1-4.3-7.04feisty_i386.deb



automatrix2



Hoy a salido la nueva versión de Ubuntu Linux, Ubuntu 7.04 Feisty Fawn. He aprovechado que tenía un pc por reinstalar y una vez he conseguido bajarme el CD de instalación (no ha sido fácil debido a la demanda...) lo he instalado.La verdad es que la instalación cada vez es más fácil, la parte tradicionalmente más complicada es la de las particiones, en esta versión está muy bien explicada convirtiéndose en un paso más. He notado que han añadido a la instalación una herramienta de migración desde windows, pero como el pc no tenia windows no he podido probarla.El sistema en apariencia no cambia mucho respecto a la anterior versión. Lo que me ha gustado mucho es el detector de redes wifi instalado por defecto, aparece al pulsar en la imagen de la red que aparece por defecto a la izquierda de la fecha. Este detector permite conectarnos fácilmente a cualquier red disponible con un simple click, algo que se echaba a faltar en versiones anteriores.Como siempre es recomendable instalar una herramienta que nos ayude con los paquetes más comunes que requieren una configuración complicada. Yo he usado automatrix2 . Al instalarlo me he encontrado con un problema de fácil solución (faltaban librerías). En resumen, los pasos a seguir para instalar automatrix2 son:Posteriormente ejecutamos automatrix2 y escogemos los paquetes a instalar:Con esto ya tendremos Ubuntu instalado, a ver que nuevas sorpresas nos da esta versión!

Etiquetas: linux, ubuntu