Error "no such file to load — net/https" con Ruby en Ubuntu



custom_require.rb:27:in `gem_original_require’: no such file to load — net/https (MissingSourceFile)





apt-get install libopenssl-ruby



Cuando utilizamos librerías en ruby que llaman a "net/https" en Ubuntu, habitualmente aparece el error:A mi concretamente me ocurrió al instalar hpricot, una librería para parsear html fácilmente.Para solucionarlo hay que instalar las librerías openssl-ruby:

Etiquetas: ruby, ubuntu